Il principe Harry: "Via dalla Gran Bretagna perché la stampa mi stava intossicando”

"Sappiamo tutti come può essere la stampa britannica. E stava distruggendo la mia salute mentale… Così ho fatto quello che farebbe qualsiasi marito e padre: portare la mia famiglia fuori di qui”. Il principe Harry si è concesso a una chiacchierata con il conduttore del talk show britannico “The Late Late show” spiegando cosa l’ha costretto a lasciare il suo Paese. Harry non sapeva ancora, quando ha girato la video intervista per James Corden, che la Regina avrebbe confermato di lì a poco che lui e Meghan avrebbero perso tutti i titoli e gli incarichi reali.

Nella rara intervista tv, a bordo di un autobus scoperto che viaggiava per Los Angeles, appare anche Meghan Markle in una videochiamata, in cui rivela che chiama suo marito "Haz". Harry sparla a ruota libera delle telefonate via Zoom con il principe Filippo e la nonna, che ha inviato ad Archie una macchina per waffle per Natale. Dice anche che sapeva che Meghan era "quella giusta" dopo due appuntamenti. Parla delle sue serate abituali dove preparano il tè, fanno il bagnetto ad Archie, gli leggono un libro e lo mettono a dormire. Poi cenano lui e Meg (come la chiama Harry) e infine vanno a dormire guardando un film.

Leggi Anche Meghan Markle incinta, ecco la sua dieta flexitariana



Papà orgoglioso, il principe Harry ha raccontato la sua paternità e ha parlato del piccolo Archie: "Ha una personalità incredibile e sta già mettendo insieme tre o quattro parole, canta già canzoni", ha detto confidando che la prima parola pronunciata dal bambino è stata "coccodrillo".

Leggi Anche Gb, Harry e Meghan aspettano il loro secondo figlio

Corden ha servito il tè pomeridiano al principe mentre indicava le case delle celebrità, comprese quelle che sosteneva fossero quelle della star di “Friends” David Schwimmer e dell'attore “Die Hard” Bruce Willis. Durante una visita alla casa che ha caratterizzato la sitcom degli anni '90 “Il principe di Bel-Air”, Harry ha rappato la famosa sigla, che è stata originariamente eseguita da Will Smith. Corden ha cercato di convincerlo a comprare la villa, ma la Markle al telefono ha detto: "Penso che abbiamo fatto abbastanza traslochi".

", dataType: "jsonp", async: true, cache: false, success: function (response) { $('#tweet-post-29178385').html(unescape(response.html)); }, error: function () { console.log("couldn't process the twitter url"); } }); }); ", dataType: "jsonp", async: true, cache: false, success: function (response) { $('#tweet-post-29178385').html(unescape(response.html)); }, error: function () { console.log("couldn't process the twitter url"); } }); });

Ti potrebbe interessare: