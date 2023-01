Addio a Lisa Loring, era la prima Mercoledì Addams della storia

Per Lisa Loring il ruolo di Mercoledì Addams nella serie tv ha rappresentato buona parte della sua carriera di attrice, ma allo stesso tempo l'ha consegnata alla storia. Proprio con Mercoledì, nelle tre stagioni andate in onda tra il 1964 e il 1966, aveva iniziato a recitare, e aveva trovato la notorietà internazionale. Si era poi ritirata dalle scene per farvi ritorno alla fine degli Anni 70 per piccoli ruoli di contorno in alcuni telefilm quali "Fantasilandia" e "Barnaby Jones", senza però riuscire a emergere come le era riuscito da bambina.

LISA LORING, UNA BURRASCOSA VITA PRIVATA Dopo il successo ottenuto da bambina quella della Loring non è stata una vita facile. Alle delusioni per il percorso professionale, si erano aggiunti diversi problemi nella vita privata. Un primo matrimonio, contratto a soli 15 anni con il suo amore di infanzia, Farrell Foumberg, durò soltanto un anno, durante il quale ebbe la sua prima figlia. Poi nel 1981 un secondo matrimonio con l'attore Doug Stevenson, anche questo finito rapidamente con un divorzio nel 1983, nonostante un'altra figlia avuta insieme. Poi nel 1987 la Loring sposò Jerry Butler, un attore di film porno, incontrato sul set di un film a luci rosse per il quale lei aveva lavorato come truccatrice e scrittrice. Nonostante i continui litigi per la volontà del marito di non lasciare l'industria del porno, questo legame è durato cinque anni, fino al divorzio nel 1992. Per Lisa sarebbero arrivate le quarte nozze nel 2003, con Graham Rich. Ma anche questa volta la favola d'amore non è durata molto: dopo una separazione nel 2008, la coppia ha divorziato nel 2014.