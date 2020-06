"L'intervista" di Maurizio Costanzo chiude la stagione

Quarto e ultimo appuntamento di questa stagione per "L’Intervista", il talk one to one condotto da Maurizio Costanzo in onda giovedì 11 giugno in seconda serata su Canale 5. Dopo Emanuele Filiberto, Luigi Di Maio e Tommaso Paradiso, la protagonista è Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia si racconta tra pubblico e privato, senza tralasciare l’attualità.