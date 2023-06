Al secolo Anna Chetta, la showgirl e illusionista ha 62 anni e da tempo è lontana dalle scene. Negli Anni Ottanta ha collaborato con Corrado a " Il pranzo è servito " e con Umberto Smaila in " Colpo grosso " e nel 1992 ha condotto il Festivalbar con Gerry Scotti. Oggi si occupa di antiquariato, come lei stessa ha confessato nel 2008 in una intervista a Carlo Conti nel programma "I migliori anni".

Linda Lorenzi ha cominciato la sua carriera alla fine degli Anni 70 come modella, diventando assistente di Tony Binarelli e imparando da lui le arti dell'illusionismo. Ha posato completamente nuda su Playboy nel numero di agosto del 1981.

Nel 1982 ha conosciuto Corrado ed è stata valletta de "Il pranzo è servito" per quattro anni. Nel 1985 ha affiancato il presentatore romano anche in "Buona Domenica". Nel 1986 ha affiancato Marco Predolin ne "Il gioco delle coppie" e nel 1987 è entrata a far parte del cast di "Colpo grosso" con Umberto Smaila, con il ruolo di valletta e co-conduttrice. Nel 1993 si è sposata con lo chef Marco Foroni, ritirandosi subito dopo dalle scene per dedicarsi alla famiglia.