Maurizio Costanzo e Corrado raccontano la loro "Buona Domenica" insieme

Maurizio Costanzo e Corrado condussero insieme "Buona Domenica". Una collaborazione straordinaria che entrambi ricordarono con nostalgia nel corso di una puntata di "Superclassifica Show" nel 1985. "La nostra è una straordinaria coabitazione, io sono dispiaciuto di essere arrivato così tardi a collaborare in un programma con lui, - dichiarava Costanzo con la sua proverbiale ironia - perché se ci fossimo conosciuti prima avremmo sicuramente vissuto lunghi tratti di carriera insieme e potevamo aspirare a diventare Franco e Ingrassia, Rick e Gian, Stanlio e Olio...è un condomino straordinario. Vorrei parlare con suo figlio e dirgli che vorrei fidanzarmi ufficialmente".

Tra una risata e l'altra anche Corrado disse la sua: "Io ho solo un terrore da confessare, che inavvertitamente nella seconda parte di "Buona Domenica" cominci a stropicciare i baffi pur non avendoli, non è per scimmiottare lui è che lo seguo con tanto affetto e tanta ammirazione che finirò forse, probabilmente, per imitarlo".