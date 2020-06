Licia Nunez e la compagna vogliono allargare la famiglia: "Ho iniziato l'inseminazione assistita"

"Sto iniziando la prima fase dell’inseminazione assistita perché io e la mia compagna vogliamo allargare la famiglia". Licia Nunez , ex concorrente della quarta edizione del "Grande Fratello Vip" , ha raccontato a Chi il suo progetto di vita con Barbara Eboli. "Vorrei una femmina. Solo così potrò dimenticare l’inferno nel quale anni fa ero precipitata per il mio bambino mai nato”, ha rivelato l'attrice.

Abbiamo visto Licia Nunez nella Casa più spiata d'Italia tra furiose liti con Imma Battaglia e discussioni con Antonella Elia. A sostenerla, nonostante un iniziale momento di crisi, c’è stata la compagna Barbara Eboli. La coppia oggi è molto serena e felice, ma la Nunez non ha nascosto di aver subito diversi traumi nel suo passato. Al settimanale di Alfonso Signorini ha raccontato di aver avuto un aborto spontaneo nel 2003: aspettava un figlio da un imprenditore che frequentava da pochi mesi.

La gravidanza non è stata cercata, è capitata. Lei ha dovuto affrontare l’aborto da sola, con quell’uomo sparito dall’oggi al domani. "Il ritorno alla vita è stato un incubo", ha raccontato. E quella perdita l’ha portata a cadere in un drammatico vortice: "Ho affogato i dispiaceri nell’alcol. A lui, l’uomo di merda, non ho mai detto nulla. Ho lasciato andare, ma io sono precipitata nell’inferno. Per dieci mesi ho bevuto e costruito nella mia testa l’idea di avere ancora un figlio. Una sera che avevo esagerato, sono caduta e ho sbattuto la testa sul pavimento. Di nuovo ospedale. Questa volta però ho deciso che dovevo fermarmi e ho inizio un percorso di cura per disintossicarmi e delle sedute per capire che cosa mi fosse successo".

Ora la sua voglia di costruire una famiglia con Barbara: "Io e la mia compagna vorremmo una femminuccia. La chiameremo Elena o Beatrice e voglio sentirla scalciare nel mio corpo. Non ci sarà bisogno di spiegare chi sarà la madre o il padre perché nostra figlia avrà amore. La scelta di fare un figlio comunque non nasce dalla disperazione, ma dalla voglia d’amore. Una nuova vita è solo sinonimo di gioia".

TI POTREBBE INTERESSARE: