Licia Colò: "Ho scoperto di avere una sorella che non conoscevo"

"Avere una sorella non è solo una questione di DNA ma credo che dipenda di più da quanto si viva insieme", dice Colò che poi aggiunge come la morte del padre abbia segnato l'inizio di un percorso di conoscenza tra loro: "Ho scoperto una sorella carina e allegra, uguale a mio padre, e per me frequentarla è stata come una rinascita".