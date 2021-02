L'ex tronista Teresa Cilia operata al cuore: "Intervento riuscito"

Le ultime ore sono state cariche di tensione per l'ex tronista Teresa Cilia, ma per fortuna l'operazione la cuore è ruscita. La ragazza è stata ricoverata in un ospedale di Roma per risolvere un problema che ha dalla nascita, ma a causa delle restrizioni Covid ha dovuto affrontare l'intervento senza il marito Salvatore al suo fianco. A darle coraggio e tenerle compagnia, per fortuna, ci hanno pensato i suoi follower.