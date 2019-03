Ben undici interventi e altri due (almeno per il momento) in programma per somigliare al suo idolo Michael Jackson. E' la storia di Leo Blanco, che dall'Argentina è venuto in Italia per partecipare a "Live - Non è la d'Urso", dove si è confrontato con alcuni commentatori e opinionisti. "Il primo intervento che ho fatto è stato alle orecchie - spiega Leo Blanco durante la trasmissione di Canale 5 - Poi, col passare del tempo, ho fatto quattro operazioni al naso. Presto dovrò rifare il mento e la mascella". Gli ospiti di Barbara d'Urso si dividono, tra chi difende la sua scelta e chi invece non riesce a comprendere un comportamento simile.