"Qualsiasi negatività si incontri sulla propria strada, è solo un motivo in più per amarsi ancora di più...". Con uno scatto in cui appare completamente nuda, seduta in mezzo ad un prato, Lena Dunham, promuove la cosiddetta "body positivity". "Sono un'adulta sobria e responsabile che ama ancora restare nuda", scrive l'attrice di "Girls".

La Dunham chiede poi ai suoi tre milioni di follower di scrivere nei commenti almeno una ragione per cui si vogliono bene e si amano. "Per ogni commento nella prossima settimana donerò un dollaro a FriendlyHouseLA, un programma residenziale per donne che si stanno riprendendo dalla dipendenza da droga e alcol. Quindi ragazzi, liberate le vostre manifestazioni di autostima...". L'attrice, che non ha mai avuto nessun problema a mostrarsi nuda con tanto di qualche chilo di troppo e qualche inestetismo, continua la sua battaglia contro il body-shaming per ricordare l'importanza dell'autostima: siamo tutti belli sia dentro sia fuori".