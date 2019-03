Lena Dunham si mette a nudo... con la sua arte

Attrice, sceneggiatrice e regista, Lena Dunham, star della serie televisiva "Girls" per il canale via cavo HBO, si è data all'arte... pittorica. Sulle sue Storie di Instagram la 32enne ha infatti postato una serie di disegni, ritratti di se stessa e di alcune amiche come Emmy Rossum ed Emily Ratajkowski. Ma non è tutto. L'attrice ha anche condiviso uno scatto di se stessa completamente nuda con l'immagine di un'ape e il naso di un maiale a coprirle le parti più intime. Provocazione? Non è la prima volta che Lena mostra "orgogliosamente" le sue morbide curve senza veli a supporto del movimento positivo del corpo ovvero: accettarsi e imparare ad amarsi per come si è.