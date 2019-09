Lele Mora, tumore a rene e polmoni: "Mia figlia Diana è disperata ma è una donna forte, mi dà coraggio"

Lele Mora è stato ospite a "Live - Non è la d’Urso" per parlare della sua malattia e di come si stia adoperando per curarsi al meglio. L'ex agente dei vip ha un tumore maligno tra il polmone e il rene ma ha detto che farà di tutto per riprendersi al meglio e tornare subito al lavoro.



"Non mi ero minimamente accorto di averlo: è stato il mio fisioterapista a farmi notare questa anomalia durante un massaggio. Poi, la notizia dal mio medico mentre stavo conducendo un'intervista. Devo fare venticinque radioterapie per ridurlo, in modo che durante l'operazione poi non risulti troppo faticosa. Meno male che c'è mia figlia Diana: è disperata, ha paura, ma è una donna forte".



Barbara d'Urso ha offerto tutto il suo sostegno in diretta, dichiarando che le porte del suo studio sono la sua casa adesso più che mai.