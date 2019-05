Lele Mora su Corona: "Con Fabrizio un grande amore"

"Tra me e Fabrizio Corona c'è stata una grande passione e un grande amore, che non deve essere solo sessuale, ma può venire dal cuore, dalle attenzioni". Con queste parole Lele Mora, ospite a "Live non è la d'Urso", torna a parlare del legame vissuto con l'ex re dei paparazzi.



"Ha fatto di tutto per lavorare con me - prosegue nella trasmissione di Canale 5 - Gli ho insegnato molte cose e lui era molto sveglio. L'ho aiutato, gli ho comprato tante cose e nella mia famiglia lo sapevano".



E infine aggiunge: "Sono molto dispiaciuto che sia in carcere, perché non si augura a nessuno. Forse lui ha esagerato in alcune cose credendo di essere onnipotente".