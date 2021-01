Lea Michele alle prese con la perdita dei capelli post-partum... a 5 mesi dalla nascita del primogenito

"La caduta dei capelli post-partum è reale", scrive Lea Michele postando su Instagram uno scatto in cui mostra i capelli caduti in una mano. L'ex star di "Glee", 34 anni, e il marito Zandy Reich sono diventati genitori del loro primogenito Ever nell'agosto 2020.

Secondo l'American Academy of Dermatology Association, la perdita di capelli nei primi mesi dopo il parto è del tutto normale ed è causata dalla diminuzione dei livelli di estrogeni. Si tratta tuttavia di un fenomeno temporaneo, che scompare entro il primo compleanno del figlio o della figlia e talvolta anche prima.



In un altro scatto l'attrice è davanti allo specchio coi lunghi capelli su un lato pronta al grande passo, ovvero un taglio più corto che rinvigorisca la chioma: "Godetevi questi capelli lunghi finché durano perché il "mum bonb" (un taglio a caschetto, ndr) è proprio dietro l'angolo", ha sottotitolato Lea accanto al selfie.

La Michele ha confermato l'arrivo del figlio su Instagram il 26 agosto, condividendo una foto in cui lei e il marito stringono il piedino del piccolo Ever: "Per sempre grata per questa vera benedizione", aveva scritto l'attrice, che è sposata con Zandy Reich dal 2019.

