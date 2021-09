Le nozze segrete di Lena Dunham, star della serie cult "Girls"

Lena Dunham, 35 anni, si è sposata in gran segreto lo scorso sabato in un club londinese a Soho, con pochi invitati tra amici e familiari. La creatrice e attrice della serie cult "Girls" ha sposato il musicista peruviano Luis Felber, anche lui 35enne e ha confermato le avvenute nozze su Instagram solo oggi mostrando il primo scatto ufficiale in abito da sposa.

I due sono insieme da meno di un anno, ma pare sia stato proprio amore a prima vista. Lena ha reso ufficiale la loro relazione ad aprile: "Mi sento molto fortunata, Luis è la persona più fantastica che io abbia mai incontrato".



Matrimonio coloratissimo al Soho's Union Club con un'invitata speciale, l'amica Taylor Swift, damigella d'onore insieme a Tommy Dorfman.

Per il suo "sì" la Dunham, come una perfetta protagonista di una sua sceneggiatura, ha indossato ben tre abiti che l'amico intimo e stilista Christopher Kane ha disegnato appositamente per lei, come mostrano i post su Twitter di Vogue.

Paladina della body positivity solo tre anni fa, dopo la fine della sua relazione con il produttore Jack Antonoff, aveva passato un momento di sconforto legato anche all'asportazione chirurgica dell'utero e di un ovaio a causa dell'endometriosi.

Nel novembre dello scorso anno aveva raccontato su "Harper's Magazine" la sua storia fatta di pesanti interventi chirurgici, tentativi falliti di fecondazione in vitro, pressioni sociali e tanto dolore mandando un messaggio a tutte le madri mancate: "Ci sono tanti modi per essere una madre e ancora più modi per essere una donna....".

Adesso pare che abbia ritrovato il sorriso e la felicità accanto al suo Luis.