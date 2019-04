Le nozze di Marco Predolin e Laura in diretta a "Domenica Live"

Tempo di fiori d'arancio a "Domenica Live", che ha seguito in diretta le nozze tra Marco Predolin e la giovane compagna Laura. Dopo tre anni di fidanzamento i due si sono uniti ufficialmente in matrimonio davanti al sindaco di Sestri Levante, paese in provincia di Genova. "Ce l'ho fatta, non sono più signorino" ha urlato Predolin agli invitati dopo il sì, dimenticandosi però di mettersi la fede al dito nell'entusiasmo del momento.