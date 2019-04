Eva Grimaldi-Imma Battaglia, il testimone di nozze è Gabriel Garko

Fervono i preparativi per le nozze tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia, che si sposeranno il prossimo 19 maggio in un resort alle porte di Roma. Ben dieci testimoni a suggellare il loro amore e tra questi anche Gabriel Grako, ex della Grimaldi e fan numero uno della coppia. "Adora Imma, ormai parla solo di lei e sta solo con lei. Quando ha saputo che ci sposavamo era al settimo cielo..." racconta Eva a "Chi".

Manca poco più di un mese e ci sono ancora tanti dettagli da mettere a punto. "Non abbiamo ancora le fedi e questo è un dramma. Imma la settimana prossima... l'anello!" dichiara un po' preoccupata la Grimaldi, che vuole delle nozze da principessa. "Io ho l'abito da sposa, sono la moglie. Avrò un vestito bellissimo, non dico com'è per scaramanzia, ma mica vado con i jeans, arriverei anche con la carrozza!".



Si tratta del secondo matrimonio per l'attrice, che nel 2006 è convolata a nozze con Fabrizio Ambroso e da cui si è separata nel 2010. "Questo è tutto diverso, ho un'altra età e un'altra maturità", spiega. "Io non me la immaginavo proprio questa vertigine: è incredibile come la vita sia bella. Imma è la persona della mia vita".