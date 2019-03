Gabriel Garko ed Eva Grimaldi... di nuovo insieme in vacanza

A maggio Eva Grimaldi sposerà la sua compagna Imma Battaglia. Prima del fatidico "sì", però, l'attrice si rilassa in montagna sulle Dolomiti. Con lei, in vacanza in montagna, c’è anche Gabriel Garko. A rivelarlo è stato l'ex concorrente del "GFVip" Gabriele Rossi in una Instagram story in cui compaiono i due ex partner sorridenti. Non c'è nessun ritorno di fiamma, però. Garko e la Grimaldi sono stati insieme per quattro anni (dal 1997 al 2001) e nonostante qualche dissapore passato, ora hanno preso strade diverse e sono rimasti in buoni rapporti.