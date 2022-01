Le lacrime di Roberta Lanfranchi e la bocciatura di Totò Schillaci: il meglio della terza puntata di "Back to School"

Tutti promossi tranne Totò Schillaci nella terza puntata di "Back To School". Il programma di Italia 1 condotto da Nicola Savino ha visto molti ripetenti vip partecipare alle lezioni dei "maestrini" e a sostenere l'esame di quinta elementare.

A brillare particolarmente per competenza Maria Teresa Ruta insieme a Roberta Lanfranchi, mentre Scintilla e Flavia Vento dopo essere stati rimandati nella seconda puntata sono riusciti a cavarsela.

Tutto da ripetere, invece, per l'idolo di Italia '90 Totò Schillaci: il campione si è dimostrato propenso ad imparare e ad ascoltare i consigli dei Maestrini, ma senza riuscire a convincere la Commissione esaminatrice soprattutto sulla grammatica italiana. Il primo esame andato in scena è stato quello di Flavia Vento, che è riuscita a rifarsi dopo gli scivoloni di settimana scorsa. Particolarmente indisciplinata, invece, Paola Caruso: l'ex bonas di "Avanti un altro!" è stata ripresa più volte, collezionando la bellezza di cento note.

Ma a scuola non si impara solo matematica e geografia, come dimostrato da Roberta Lanfranchi. La speaker radiofonica infatti ha avuto da Karen una lezione molto particolare: la bambina le ha confidato come ha reagito alle prese in giro dei suoi compagni per il suo aspetto fisico. Un momento molto emozionante, che ha commosso Lanfranchi.