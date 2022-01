"Back to school", i ripetenti della prima puntata sono tutti promossi tranne Nicola Ventola

Lezioni, sessioni di studio, interrogazioni e anche colpi di scena: la prima puntata di "Back to School", in onda martedì 4 gennaio su Italia 1, ha visto i primi sei ripetenti del programma mettersi alla prova con l'esame di quinta elementare, che per alcuni si è rivelato molto più impegnativo del previsto e dall'esito piuttosto incerto.

Sotto la supervisione di giovani Maestrini - dodici bambini dai 7 agli 11 anni - Clementino, Vladimir Luxuria, Ignazio Moser, Nicola Ventola, Giulia Salemi ed Eleonora Giorgi hanno rispolverato diverse materie su cui sono stati successivamente interrogati da una commissione composta da autentici maestri.

Alla fine della prova, quasi tutti i ripetenti riescono a conquistare l'ambito diploma, a eccezione dell'ex calciatore Nicola Ventola, costretto a ripetere l'esame nella prossima puntata del programma condotto da Nicola Savino.