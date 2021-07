Le lacrime di Ilaria D'Amico per la sorella scomparsa: "Era il mio punto di riferimento"

Ilaria D'Amico ha perso da pochi mesi l'amata sorella e per la prima volta ne aveva parlato in tv a "Verissimo". "Io non riesco a parlare molto di mia sorella Catia, ho una grande commozione, mi spezza il respiro e la gola", aveva raccontato la giornalista che, nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin, aveva faticato a trattenere le lacrime.



"Era il punto di riferimento, la base a cui tornare, abbiamo vissuto una vita insieme, nelle nostre differenze, e l'ultima parte di cammino attaccate, scambiandoci le forze reciproche", aveva ammesso la conduttrice, ex volto di Sky. "Io (per lei, ndr) avrei dato senza neanche pensarci sicuramente parte di me".