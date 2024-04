L'inviato de "Le Iene" aveva provato a convincere il numero due al mondo a sfidarlo, ma sembrava essere stato rimbalzato. E invece l'incontro c'è stato. L'appuntamento, per vederlo, è martedì 9 aprile, in prima serata su Italia1, con il programma condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio anche Tananai e Michela Giraud.

A "Le Iene" Jannik Sinner accetta la sfida e scende in campo per un incontro di ping pong con Stefano Corti .

Nei giorni scorsi, sui principali quotidiani nazionali e maggiori siti sportivi si è parlato di un ‘rifiuto’ da parte del tennista Jannik Sinner, numero due nella classifica mondiale, che non avrebbe accettato una sfida lanciata dall’inviato Stefano Corti. Domani sera, invece, andrà in onda il servizio in cui Sinner scenderà in campo per sfidare la Iena in un incontro di ping-pong.

La proposta di Stefano Corti "Visto che sei iper-competitivo, allora abbiamo detto a tennis perdiamo sicuro e allora tre colpi a ping pong?", così Stefano Corti de "Le Iene" si era rivolto a Jannik Sinner. "No, no guarda, io con voi..." aveva risposto il campione azzurro declinando l'invito. "Nessuna domanda, solo tre palline veloci a ping pong, abbiamo la rete qui dentro", aveva insistito l'inviato.



Sinner non era sembrato convinto e aveva aggiunto: "Devo fare il trattamento e dopo è tardi", avvicinandosi agli spogliatoi del Tennis Club, dove stava preparando il torneo nel Principato.

Dopo due ore di allenamento, per il numero due del mondo non sembrava esserci spazio per altro... e invece l'incontro è avvenuto.





