Le Iene, i tre momenti più toccanti della puntata dedicata a Nadia Toffa

Martedì 1 ottobre ha preso il via la nuova stagione de "Le Iene" e come da giorni annunciato la trasmissione di Italia 1 è iniziata dando ampio spazio al ricordo di Nadia Toffa. Per l'occasione cento Iene di ieri e di oggi, che hanno contribuito al successo del programma in 23 anni di storia, sono tornate in studio per un momento particolarmente toccante.

A prendere la parola l'attuale padrona di casa Alessia Marcuzzi, che solo a fatica è riuscita a trattenere le lacrime. Ma non è tutto, perché nel corso della puntata è stato proposto un video inedito della stessa Nadia Toffa, datato 21 dicembre 2018. Si tratta del suo ultimo progetto, un ulteriore inno alla vita messo in atto incontrando amici, parenti e tutte le persone che in qualche modo hanno segnato la vita di Nadia.