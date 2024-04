"Le Iene", due giornate con Emma: "Vorrei un figlio, ma in Italia non posso"

Nella puntata di martedì 16 aprile "Le Iene" hanno trascorso due giornate intere assieme a Emma. L'artista salentina e l'inviato della trasmissione di Italia 1, infatti, sono stati protagonisti di una fuga di 48 ore a Napoli, in cui la cantante s'è confessata a tutto tondo.

Dal provino di "Amici" ("Andò malissimo") alla recente morte del padre ("È stato l'inferno, non mi sono potuta godere neanche i funerali perché arrivava la gente con i telefoni accesi per i video"), passando per la grave malattia che ha dovuto affrontare per ben tre volte.

"La cosa che mi ha fatto più male, in quelle situazioni, è stata vedere i miei genitori completamente distrutti", ammette l'interprete di "Apnea", spiegando di aver perso definitivamente le ovaie dopo l'ultimo intervento chirurgico. "Potrei avere figli perché ho ancora l'utero, ma, purtroppo, viviamo in un Paese in cui le donne single non possono accedere alla fecondazione assistita senza un compagno. La trovo una str****ta enorme".

"Io economicamente potrei comunque già essere madre: vado a Londra o in Spagna, pago molti soldi e sono madre. Non mi va, però, di farlo", specifica Emma, aggiungendo che le piacerebbe avere un bambino. "Non può essere tutto sempre legato a questione economica".