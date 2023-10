"Le Iene", il debutto alla conduzione di Veronica Gentili

Su Italia 1 tornano "Le Iene" con una grande novità: Veronica Gentili alla conduzione. La giornalista, affiancata dal comico Max Angioni, ha fatto il suo ingresso nello studio del programma di Italia 1 sulle note dell'ultimo successo dei The Kolors, Italodisco, che si sono esibiti all'inizio della prima puntata di questa nuova stagione. Nessuno stacchetto per la giornalista che però ha subito ironizzato su questa nuova avventura: "Fatemi capire, questa non è Ibiza? Non è nemmeno Rete 4, non mi pare nemmeno che sia la Rai. Ma mi spiegate dove siamo, per favore?".

Per anni l'abbiamo vista su Rete 4 alla conduzione prima di "Stasera Italia" nel weekend e poi di "Controcorrente". Quest'anno invece, Veronica Gentili veste i panni della iena e non perde l'occasione di salutare chi le ha passato il testimone. "Voglio fare una cosa che non ho fatto prima, voglio salutare con affetto la persona che mi ha preceduto sul palco e che ha condotto Le Iene per oltre un anno, Belen Rodriguez", ha dichiarato la giornalista che poi ha aggiunto rivolgendosi ad Angioni: "Torna a trovarci, ti prometto che torna".