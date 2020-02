“Le Iene”, baci alla comunità cinese contro la psicosi da coronavirus

In Italia è scoppiata la paura del contagio da Coronavirus e con questa gli atteggiamenti discriminatori nei confrtonti delle comunità cinesi residenti nel nostro Paese. Michele Cordaro de "Le Iene", allora, è andato in via Paolo Sarpi, nella Chinatown milanese, per rimediare a questi atteggiamenti e diffondere amore baciando le persone del quartiere.

"Cinese, vattene in Cina", questa la testimonianza di una ragazza, residente della zona. "Quando sono passata alcuni italiani si sono coperti la faccia", racconta invece un'altra. Michele Cordaro ha chiesto loro di dimostrare agli italiani di non aver paura, e in quel momento è scattata anche la proposta "indecente" della iena: un bacio sulla bocca.