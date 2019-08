Lady D e la "royal family": la Principessa del Popolo e la Casa Reale celebrati su La5

"Diana", sabato 31 Agosto



In soli 36 anni di vita, Lady D ha lasciato di sé un segno indelebile. Nata Spencer, una delle più antiche e importanti famiglie inglesi, da diverse generazioni strettamente connessa con la Famiglia Reale, nel 1977 conosce il Principe Carlo, con il quale si fidanza e si sposa nel 1981. A partire dalla metà degli anni Ottanta, dopo la nascita di William e Henry, diventa madrina di numerosi enti di beneficenza, sviluppa un forte interesse per cause come l'AIDS e la lebbra, visita malati in tutto il mondo, appoggia campagne per la difesa degli animali e contro l'uso delle armi, ricopre il ruolo di madrina e portavoce di associazioni benefiche che lavoravano con senzatetto, giovani, tossicodipendenti e anziani, diventa presidente del Great Ormond Street Hospital for Children di Londra. «Diana» ne ripercorre la breve ed iconica storia (fatta anche di fascino, fragilità, paparazzi ed incredibili outfit) e tratteggia la figura della sua erede, la nipote Lady Kitty Spencer, nata nel 1990 e oggi affermata fashion model.