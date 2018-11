Ospite a Domenica Live il coreografo fa importanti e sconvolgenti rivelazioni su Lady Diana, frutto delle confidenze che l'amica gli affidava: "Quando ha scoperto che Carlo era innamorato di Camilla, poco prima di sposarsi, si è resa conto che le cose non sarebbero andate bene. Voleva lasciar perdere, ma ormai era troppo tardi. Carlo si è subito innamorato di Camilla e lo è rimasto anche dopo aver sposato Diana", racconta Dean: " Lei ha anche affrontato Camilla. Le ha detto di lasciar perdere suo marito, e che doveva tirarsi indietro e lei le ha risposto così: 'Tu Carlo ce l'hai già, è tuo marito, sarai la prossima regina d'Inghilterra, cosa vuoi di più?".



In studio Derek Dean parla anche della depressione di Diana e svela i pensieri suicidi della Principessa: "Ha sofferto di depressione e bulimia e mi ha detto di essere arrivata al punto di pensare di suicidarsi. A fermarla è stato l'amore incondizionato che aveva per i suoi figli. Era una madre stupenda. Ha vissuto per i suoi figli, erano la cosa più importante della sua vita. Lei voleva fare cose normali, allevarli in modo naturale, ma era impossibile. Ed è questo che l'ha fatta scontrare con la famiglia reale...".

Poi il coreografo racconta di cosa è successo dopo il divorzio: "Si è sentita finalmente liberata. Era determinata a vivere la sua vita. Diana voleva essere amata e voleva un marito che l'amasse davvero e Carlo non è stato quello. Ha avuto alcuni flirt e ha fatto degli errori perché credeva che alcuni uomini avrebbero potuto darle quell'amore. Poi ha trovato un uomo, un chirurgo pachistano di cui io penso fosse davvero innamorata. La storia è durata due anni poi è finita e lei è stata male. E quindi è arrivato Dody".



Dean smentisce poi che la Principessa si sentisse minacciata di morte dalla famiglia reale: "Non penso avesse paura di morire, si sentiva minacciata per quanto riguarda il suo futuro. Era questa la sua preoccupazione...”.

E smentisce anche i rumor sui suoi presunti figli segreti: "La sua storia con James Hewitt è iniziata due o tre anni dopo la nascita di Harry dunque come è possibile. Harry ha preso tutti i geni della famiglia Spencer, assomiglia molto al fratello di Lady D”. In quanto alla sua misteriosa morte il coreografo esclude infine che si possa parlare di un coinvolgimento della famiglia reale: "Ci sono così tante teorie, io penso che si sia trattato di un incidente".