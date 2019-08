La vita di Lady Diana diventa un musical di Broadway

Del cast fanno parte Jeanna de Waal (Lady Diana), Roe Hartrampf (il Principe Carlo), Erin Davie (Camilla Parker Bowles) e Judy Kaye (la Regina Elisabetta). Lo spettacolo è scritto da Joe Dipietro e David Bryan, che hanno vinto un Tony Award per il musical "Memphis" e diretto da Christopher Ashley, che ha vinto un Tony per "Come from away".



Un assaggio del musical era stato offerto da un'anteprima che si è svolta a inizio anno al teatro La Jolla Playhouse, in California.