La vita di Ayrton Senna tra carriera e famiglia sarà raccontata in una miniserie tv

LEGGI ANCHE>

Harry e Meghan alla conquista di Hollywood: firmano un accordo con Netflix

Senna ha incarnato la volontà del popolo brasiliano di andare sempre avanti nella vita, emozionando bambini, giovani e adulti di tutto il mondo. Lo show, che ritrae l'uomo dietro l'eroe nazionale, avrà la partecipazione attiva della famiglia del pilota.

La miniserie verrà girata in location internazionali oltre a set molto vicini a Senna, come la casa in cui è cresciuto, a cui i suoi parenti hanno concesso accesso come mai accaduto prima.

"La famiglia Senna si impegna a rendere questo progetto qualcosa di totalmente unico e senza precedenti. E nessuno meglio di Netflix, che ha una portata globale, può essere partner migliore", ha commentato Viviane Senna, la sorella di Ayrton.

Il punto di partenza sarà il debutto di Ayrton, il momento in cui si trasferì in Inghilterra per gareggiare nella F1600. Il suo percorso, i disallineamenti, la gioia, la tristezza, tutto sarà presente nel racconto dell'uomo dietro al mito. La miniserie culminerà con il tragico incidente di Imola, in Italia, durante il Gran Premio di San Marino.

La miniserie di otto episodi, che sarà girata in inglese e portoghese brasiliano, è prevista in uscita nel 2022.

TI POTREBBE INTERESSARE: