La Talpa torna con la seconda puntata lunedì 11 novembre in prima serata su Canale 5. "La Talpa – Who is the mole": il format dalla formula crossmediale, sperimentale e innovativa condotto da Diletta Leotta viaggia in parallelo su due piattaforme, con modalità di racconto e formati differenti per streaming on demand e tv lineare. Su Mediaset Infinity sono già visibili le anticipazioni della seconda puntata con "La Talpa Detection", un formato ad hoc pensato per la piattaforma online che ogni settimana anticipa la messa in onda di Canale 5 con particolare focus sugli elementi di investigazione.