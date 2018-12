La storia di Mary Rider, ex giornalista diventata pornostar: "Non mi pento della mia scelta"

Una carriera fatta di studi, una laurea in letteratura moderna comparata e un master in giornalismo. Un curriculum studiorum di tutto rispetto, che le ha permesso di collaborare condiverse testate e svolgere la professione della giornalista per molti anni. Ma a Maria Giovanna Ferrante tutto questo non è bastato per dirsi soddisfatta e così ha cambiato lavoro diventando, come racconta a "#CR4 - La Repubblica delle Donne" in onda su Rete 4, una pornostar.



Attrice hard, produttrice di film per adulti Maria Giovanna diventa Mary Rider: “Ho scelto questo nome d’arte perché sono una grande appassionata di motociclette”. Poi spiega la sua scelta: “Ho molto rispetto per il giornalismo e credo che sia una professione fondamentale in un Paese libero e democratico, ma ho preso questa strada e non me ne pento di certo, anche se alla mia famiglia questa decisione non è piaciuta affatto”.