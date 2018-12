Melissa Satta: “Quando vado allo stadio molti guardano me invece che la partita”

La tribuna del Sassuolo calcio in visibilio per le wags nostrane. A quanto pare Melissa Satta, o lady Boateng, e Federica Nargi, moglie del calciatore Matri, hanno ripopolato lo stadio della squadra emiliana facendo impennare gli abbonamenti. Ma sarà vero che il merito è della loro bellezza? “Mi è capitato di notare che molti si girassero a guardare me, invece che la partita”, ha commentato la Satta a “CR4” dopo essere stata punzecchiata da Chiambretti.



L’ex velina ha raccontato la nuova vita da moglie e mamma al seguito del marito calciatore. La Satta ha anche parlato dei suoi amori precedenti – quello con l’ex tronista Daniele Interrante e quello con Bobo Vieri – ricordandoli con “estrema serenità”.