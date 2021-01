La sorpresa di Nicolò Zaniolo per un giovanissimo tifoso

Attimi di grande emozione a "C'è posta per te" durante la puntata in onda sabato 30 gennaio, che ha avuto come super ospiti Gianni Morandi e Nicolò Zaniolo. Quest'ultimo, insieme alla mamma Francesca, è stato protagonista di una bellissima sorpresa organizzata per il giovane Alessandro, che nel 2019 ha perso la mamma Monia restando con il suo compagno Maurizio, che da anni ricopre il ruolo del vero e proprio papà.

"Non sono un esempio per te, ma tu lo sei per me - ha esordito Zaniolo - La cosa più bella è vedere un amore come il vostro e io sono qui per regalarti un sorriso". Accanto alle lacrime di gioia sono arrivati tantissimi regali, da un corso per intraprendere una carriera lavorativa a un aiuto economico, fino ai gadget della Roma, di cui Alessandro è ovviamente grande tifoso.