"La Pupa e il Secchione e Viceversa" verso la finale: eliminati Manuel e Paolella

Stephanie Bellarte e Alessio Guidi sono finiti direttamente in finale dopo aver vinto la puntata. In loro compagnia troviamo anche Miryea e Marini, che sono riusciti a classificarsi primi a pari punti. Per Miryea Stabile è stata una semifinale ricca di colpi di scena, compreso il breve ma intenso flirt col pupo Manuel Amati.

Hanno poi conquistato la finale anche Gianluca e Giulia Orazi, mentre a finire alla prova del bagno di cultura si sono dovuti affrontare Pisano e Linda da una parte e Paolella e Manuel dall’altra. Una prova al cardiopalma che in un testa a testa ha visto la sconfitta e l'eliminazione della seconda coppia. Ora la finale con quattro coppie in gara per la vittoria.

