"La Pupa e il Secchione e Viceversa", è il momento della semifinale

Ufficio stampa

Tempo di semifinale per "La Pupa e il Secchione e Viceversa". Giovedì 18 febbraio andrà in onda in prima serata su Italia 1 il quinto e penultimo appuntamento del programma cult condotto da Andrea Pucci. Al suo fianco, come madrina, la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani. Tra gli ospiti della puntata: Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Giorgio Mastrota, Francesca Brambilla, Ambra Lombardo e Aurora Staltieri.