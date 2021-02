"La Pupa e il Secchione e Viceversa", eliminati Matteo e Sara

"La Pupa e il Secchione e Viceversa" tra baci, flirt e momenti cult della terza puntata Da video 1 di 25 Da video 2 di 25 Da video 3 di 25 Da video 4 di 25 Da video 5 di 25 Da video 6 di 25 Da video 7 di 25 Da video 8 di 25 Da video 9 di 25 Da video 10 di 25 Da video 11 di 25 Da video 12 di 25 Da video 13 di 25 Da video 14 di 25 Da video 15 di 25 16 di 25 17 di 25 18 di 25 19 di 25 20 di 25 21 di 25 22 di 25 23 di 25 24 di 25 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Matteo e Sara non hanno superato infatti le prove. Al Syntony Test hanno perso contro un’altra coppia dei viceversa, Gianluca e Orazi, e poi nel famoso bagno di cultura, contro Jessica e De Santis. In quest'ultimo gioco a giudicare la coppia sono stati chiamati Francesca Barra e Cristiano Malgioglio. Il cantante si è innervosito perché il pupo Matteo non è riuscito a identificare Fidel Castro. Ha provato in tutti i modi ad aiutarlo, ricordandogli che lui steso va spesso a Cuba, ma non è servito a niente: "Ma questi ragazzi dove vivono?", ha sbottato il paroliere.

BACI E FLIRT IN CORSO - E' arrivato finalmente il tanto atteso bacio tra Alessio Guidi e Stephanie Bellarte. Nonostante la coppia si stata divisa dallo stratega per eccellenza Luca Marini (tanto che Guidi ritorna con Miryea), il sentimento tra i due non si spegne e anzi riemerge con un bel bacio. Ma c'è un altro flirt in corso che sta nascendo proprio in queste ultime ore, quello tra Andrea De Santis e la secchiona Giulia Orazi. Lui si è dichiarato con una lettera...

