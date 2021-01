"La Pupa e il Secchione e Viceversa", la coppia Mattia-Gandini è la prima eliminata

"La Pupa e il Secchione e Viceversa", tra sexy car wash, strip e riconoscimenti tattili... Da video 1 di 32 Da video 2 di 32 Da video 3 di 32 Da video 4 di 32 Da video 5 di 32 Da video 6 di 32 Da video 7 di 32 Da video 8 di 32 Da video 9 di 32 Da video 10 di 32 Da video 11 di 32 Da video 12 di 32 Da video 13 di 32 Da video 14 di 32 Da video 15 di 32 Da video 16 di 32 Da video 17 di 32 Da video 18 di 32 Da video 19 di 32 Da video 20 di 32 Da video 21 di 32 Da video 22 di 32 Da video 23 di 32 Da video 24 di 32 Da video 25 di 32 Da video 26 di 32 Da video 27 di 32 Da video 28 di 32 Da video 29 di 32 Da video 30 di 32 Da video 31 di 32 Da video 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

Gli ospiti della prima puntata sono stati Iva Zanicchi, Francesca Barra e il conte Mazzoni. La prima parte è stata dedicata alla formazione delle nuove coppie che dovranno vivere sotto le stesso tetto fino alla fine del loro percorso. Le coppie formate da Pupe e Secchioni sono: Linda e Pisano, Laura e Marini, Miryea e Guidi, Jessica e De Santis e Stephanie e Bartozzi.

Per i "Viceversa" sono state le Secchione a scegliere i loro Pupi: e così le coppie sono Gandini e Mattia, Orazi e Gianluca e Hafdaoui e Matteo. Come sempre la puntata si svolta passando attraverso diverse prove, qualcuna di abilità e cultura, che ha messo a proprio agio soprattutto i Secchioni e le Secchione, qualcun altra invece più puntata sulla seduzione e la spigliatezza, più pensata per Pupe e Pupi anche se gli altri se la sono cavata benissimo con il senso dell'umorismo. Così sono tornati il classico sexy car wash e la prova di riconoscimento tattile con gli occhi coperti, ma anche, in tempi di "smart working", una prova di "strip working".

E nel finale la classica prova del bagno di cultura, con le due coppie ultime in classifica che si sfidano per la permanenza nel programma. Ad avere la peggio è stata la coppia formata dal Pupo Mattia Garufi e dalla Secchiona Silvia Gandini, che ha perso contro la Pupa Laura Antonelli e il Secchione Luca Marini. Primi in classifica, invece, sono stati Miryea e Guidi