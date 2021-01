"La Pupa e il Secchione e Viceversa", eliminati Laura e Bartozzi

Per una delle prove della seconda puntata le coppie hanno dovuto creare uno spot per lanciare un profumo, dando fondo a tutte le loro capacità di seduzione

Una puntata all'insegna del rimescolamento delle carte. In apertura Pucci ha infatti radunato tutte le coppie e detto loro che era il momento del "Ripensamento". Chi di loro avesse voluto cambiare partner avrebbe potuto farlo. Laura ha così scelto di cambiare Marini con Bartozzi. Cambio anche per Stephanie che ha scelto Guidi, confermando così un feeling tra i due evidente sin dalla prima puntata. Orazi invece sceglie di rimanere con Gianluca. Conferma anche per Hadaui e Matteo e Jessica e De Santis. Myrea resta con Marini, scartato da Laura. Confermato anche Pisano.

Come al solito le coppie si sono dovute destreggiare tra diverse prove. Questa volta è toccato al ballo, alla cultura, al riconoscimento al buio e anche alla recitazione. Infatti, sotto la guida di Diego Dalla Palma, hanno dovuto inventare uno spot per un profumo tirando fuori tutte le proprie capacità di seduzione. E non per tutti è stato facile.

Nella prova finale Cristiano Malgioglio, Giulia Salemi e Carmelo Abbate formano la Commissione della serata. Laura e Bartozzi, ultimi in classifica, devono andare bagno di cultura, mentre i primi in classifica, Stephanie e Guidi, scelgono le due coppie che mandano al Syntony Test: sono Jessica con De Santis e Myrea, che si affrontano parlando dell'identità di genere e della discriminazione. Alla fine i primi due vanno al dentro o fuori del Bagno di Cultura con Laura e Bartozzi, eliminadoli.

