“La Pupa e il Secchione e viceversa”, Francesca Cipriani sfonda le doghe di un letto: “Mai più merendine” 

Un'irruzione esplosiva: Francesca Cipriani ha fatto visita ai concorrenti de "La Pupa e il Secchione e viceversa", non senza lasciare il segno. La conduttrice del programma è andata a trovare pupe e secchioni nella villa che li ospita per controllare il percorso delle coppie, ma qualcosa è andato storto quando la showgirl è entrata nella stanza di Carlotta e De Benedetti.

La Cipriani è salita sul letto della coppia per tastarne la comodità, ma all'improvviso una delle doghe ha ceduto: "Volevo avvisarti proprio di questo", ha commentato timidamente il secchione De Benedetti. Stizzita, invece, pupa Carlotta: "È la mia parte di letto quella!". Sconsolata, la Cipriani, non ha potuto far altro che prendersela con le merendine: "Ne ho mangiate troppe, mettete la tassa sulle merendine così non ne mangio più".