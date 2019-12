La proposta "indecente" di Alessandra Mussolini a Giuseppe Brindisi durante il Tg4: "Ti voglio desnudo sul calendario"

"Visto che fai il 'monello', ti provoco. La prossima volta mi inviti e ti voglio 'nudetto', in boxer, in copertina su un calendario della redazione di Rete 4." Così Alessandra Mussolini, ospite in collegamento video durante il telegiornale, provoca il conduttore Giuseppe Brindisi durante una discussione su donne e genere. Poco prima era stata mostrata una vecchia copertina di Playboy in cui figura proprio Alessandra Mussolini, che scherzosamente "pretende" di vedere Brindisi - quando la inviterà in futuro - in déshabillé. "Desnudo su un calendario. Che metti, i boxer o i mutandoni?" Il conduttore glissa con una risata ma l'esponente di Forza Italia insiste: "Visto che sei anche belloccio, mettiti sul calendario e via. Ti aspetto con quello di gennaio".