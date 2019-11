Katia Follesa ospite di Chiambretti mostra in diretta i folti peli sotto le ascelle: "Amatevi per come siete"

Ospite in studio a "#CR4 - La Repubblica delle Donne" per un divertente monologo sulle gambe delle donne, l'attrice comica Katia Follesa non perde tempo e rifila una piccola stoccata a Belen Rodriguez: "Bella come il silicone l'ha fatta" commenta di fronte alla foto postata su Instagram dalla showgirl.

La provocazione però è ancora lontana e dopo essersi presa del tempo per fare ironia sullo stesso conduttore e se stessa, Katia decide di mostrare a tutti le sue game nude, sempre in foto, e particolarmente pelose. "Queste sono le gambe di una donna vera, abbia pazienza. Vorrei lanciare un messaggio, donne, siate voi stesse" aggiunge, prima di togliersi la giacca, restando solo con un top nero, e alzare le braccia per mostrare con orgoglio i folti peli sotto le ascelle. Il tutto sotto lo sguardo imbarazzato di Piero Chiambretti.

Finti o veri che fossero, quei peli messi in mostra avevano come obiettivo quello di "liberare" le donne da tabù e schemi estetici. "Amatevi per come siete" ha gridato infatti l'attrice prima di essere congedata con freddezza dal conduttore.