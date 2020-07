La musica di "Battiti Live" riaccende Italia 1 

In prima serata su Italia 1 torna " Battiti live ". La kermesse musicale vedrà ancora una volta alla conduzione Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci . Tante le novità. Una su tutte: lo show si svolgerà in un'unica location e a fare da cornice è la bellissima città di Otranto , che per sei puntate farà da scenografia all’unico appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana.

LEGGI ANCHE >

Estate 2020, la musica è cambiata, ma i tormentoni restano: in pole le hit di Irama e Ghali

Per il quarto anno consecutivo, a partire dall’ultima settimana di luglio, sarà trasmesso in prima serata su Italia 1 oltre che su Radionorba, Radio-norba Tv, Telenorba, Mediaset Extra e, on demand, su Mediaset Play.

Ma le novità del nuovo format non finiscono qui, perché se da un lato il main stage resterà sempre lo spettacolare Castello Aragonese della perla adriatica, nel corso di ciascuna puntata sarà la musica del Battiti Live a raggiungere numerose altre città, 15 per la precisione, dalle quali in location altrettanto suggestive si esibiranno diversi artisti dell’attesissimo cast.

TI POTREBBE INTERESSARE: