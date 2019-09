"L'amante di mio marito è una prostituta che lo droga per avere i suoi soldi". Sono pesanti le accuse che Mariana Nannis rivolge, in studio a "Live - Non è la d'Urso", nei confronti di Claudio Caniglia e della sua nuova compagna, Sofia Bonelli, una modella di 26 anni.



Secondo la Nannis l'ex calciatore argentino sarebbe plagiato dalla sua amante che avrebbe l'abitudine di avvicinare uomini falcoltosi per sfruttare il loro conto in banca. Un racconto molto colorito quello della donna che non risparmia, al pubblico del programma serale di Canale 5, i particolari sullo stile di vita "senza regole" del marito e del rapporto di questi con i figli.