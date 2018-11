La modella curvy Francesca Giuliano bullizzata sui social per il suo corpo prosperoso: "Fiera di come sono"

“Cicciona, grassona: sono solo alcuni degli insulti che ho ricevuto sui social”. A parlare è Francesca Giuliano, la maggiorata italiana che porta in giro orgogliosamente la sua ottava misura di reggiseno. Con un decolleté così importante, neanche a dirlo esibito in abiti scollatissimi che non lasciano nulla all’immaginazione, si sente perfettamente a suo agio. Ma a Pomeriggio Cinque racconta di essere stata ferita dalle offese recapitate al suo indirizzo.



“Su Instagram, Facebook, ovunque… Ma sono forte, non mi lascio deprimere”, ha spiegato la Giuliano dicendosi assolutamente fiera delle proprie forme e di essere una modella curvy. Peccato che, proprio sul finale, si contraddica esibendo il cartellino del suo abito: “Questo vestito è una 42, non vesto abiti dalle taglie comode”, ha concluso sollevando qualche obiezione in studio.