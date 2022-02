La mamma di Michelle Hunziker: "Ecco come mia figlia si allontanò con una setta"

Ineke Hunziker racconta di uno dei momenti più bui della vita della figlia. Si tratta della madre di Michelle che proprio a "Michelle Impossible", il programma condotto dalla figlia in prima serata su Canale 5, rivela a Silvia Toffanin (anche lei ospite) quando Michelle si allontanò da tutta la famiglia a causa di una setta. "Aveva 23 anni, era sposata con Eros da tre anni, ed è stata lontana dalla sua famiglia per 5 anni".

Un periodo "terribile" spiega Ineke che ricorda ancora il giorno in cui la figlia decise che non si sarebbero più dovute vedere e sentire: "Mi chiamò una mattina, mi disse che nella sua vita non c'era più spazio per me e aggiunse di non cercarla più". Un momento di forte sconforto per Ineke che si trasformò subito in rabbia. "Volevo andare a spaccare la faccia alla donna che si era presa mia figlia. Dissi a Eros che sarei andata con una mazza da baseball, ma lui mi fermò", rivela Ineke che poi racconta quando rivide Michelle recitare a teatro dopo anni: "Appena è uscita sul palco io sono svenuta", conclude.