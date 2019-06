La mamma del finto Sebastian Caltagirone: "Mio figlio recitava un copione mandato da Pamela Perricciolo"

Il mistero del cosiddetto "Prati-gate" si infittisce di minuto in minuto. Dopo le varie testimonianze, tra cui quella dell'attrice calabrese Anna Macrì che dichiara di aver a sua volta conosciuto Mark e Sebastian Caltagirone, il dibattito si sposta proprio sul bambino spacciato per il figlio del misterioso e presunto sposo di Pamela Prati. In esclusiva per "Live - Non è la d'Urso" parla la madre del piccolo.



Racconta di come sia stata contattata nel 2016 da Pamela Perricciolo per offrire un provino al figlio, per una fiction o un programma televisivo, che si dice d'accordo a fare questo tentativo. "Mio figlio seguiva un copione che Pamela mandava e che poi doveva riprodurre sotto forma di video o nota vocale. Frasi come 'Ciao mamma, come stai?'. A volte doveva avere una voce roca per via di un supposto problema alla gola. In generale doveva sembrare molto triste".



Alla donna viene poi chiesto di leggere alcuni estratti di quello che sarebbe stato il copione del finto Sebastian.