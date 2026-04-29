"La forza di una donna", le trame della settimana dal 4 al 9 maggio

Enver è sempre più preoccupato per il comportamento instabile di Sirin, temendo che possa diventare pericolosa persino per i bambini. Intanto, Sirin confessa ad Arif di aver ucciso Sarp staccandogli la flebo in ospedale: Arif registra di nascosto la conversazione e si rivolge a Kismet per incastrarla, ma lei chiarisce che servono prove più solide.



Kismet rivela inoltre di essere coinvolta nei traffici di Cem e di voler fuggire con lui, anche se decide di rimandare la partenza per aiutare a risolvere la situazione di Sirin. Nel frattempo, Raif e Ceyda si avvicinano sempre di più, mentre Emre licenzia Sirin dopo che i bambini raccontano le sue cattiverie. Quando Arif fa ascoltare la registrazione a Ceyda, lei reagisce con furia, ma capisce che non è sufficiente come prova: decidono quindi di contattare lo psichiatra che la seguiva per dimostrare la sua pericolosità e farla ricoverare.



Bahar si riavvicina ad Arif, mentre Sirin peggiora sempre più e non può essere ricoverata senza il suo consenso. La situazione precipita quando tenta di spingere Doruk dalla finestra.