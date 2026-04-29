"La forza di una donna", le trame della settimana dal 4 al 9 maggio
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "La forza di una donna", la serie televisiva turca in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16.05. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 4 al 9 maggio.
Tutti gli episodi de "La forza di una donna" sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
La Forza di una donna: le anticipazioni dal 4 al 9 maggio
Enver è sempre più preoccupato per il comportamento instabile di Sirin, temendo che possa diventare pericolosa persino per i bambini. Intanto, Sirin confessa ad Arif di aver ucciso Sarp staccandogli la flebo in ospedale: Arif registra di nascosto la conversazione e si rivolge a Kismet per incastrarla, ma lei chiarisce che servono prove più solide.
Kismet rivela inoltre di essere coinvolta nei traffici di Cem e di voler fuggire con lui, anche se decide di rimandare la partenza per aiutare a risolvere la situazione di Sirin. Nel frattempo, Raif e Ceyda si avvicinano sempre di più, mentre Emre licenzia Sirin dopo che i bambini raccontano le sue cattiverie. Quando Arif fa ascoltare la registrazione a Ceyda, lei reagisce con furia, ma capisce che non è sufficiente come prova: decidono quindi di contattare lo psichiatra che la seguiva per dimostrare la sua pericolosità e farla ricoverare.
Bahar si riavvicina ad Arif, mentre Sirin peggiora sempre più e non può essere ricoverata senza il suo consenso. La situazione precipita quando tenta di spingere Doruk dalla finestra.
Il cast e i personaggi
L'attrice Özge Özpirinçci - già nota in Italia per aver preso parte alla serie "Il Dottor Alì" - interpreta la protagonista della serie Bahar Çeşmeli, una giovane cresciuta senza la madre e costretta a crescere due figli da sola dopo la scomparsa del marito.
Il marito Sarp, creduto all'inizio morto e nuovamente tornato nella vita della protagonista, è interpretato da Caner Cindoruk, mentre la mamma di Bahar, Hatice, è l'attrice Bennu Yıldırımlar.
Nel cast compaiono anche Seray Kaya nel ruolo della sorellastra di Bahar, Şirin, e Feyyaz Duman nel ruolo di Arif, il nuovo compagno di Bahar.