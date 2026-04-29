"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 4 al 9 maggio
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 4 al 9 maggio.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 4 al 9 maggio
Nadir continua a cercare un modo per avvicinarsi a Yildiz, ma lei lo respinge con fermezza. Nel frattempo, la crisi finanziaria di Halit si aggrava sempre di più, mettendo a rischio la stabilità della sua famiglia. Leyla, consumata dalla gelosia per l'imminente compleanno di Yildiz, alimenta il proprio desiderio di vendetta.
La tensione cresce quando Leyla annuncia a Halit la sua decisione di lasciare la casa e chiudere la loro relazione, sostenendo di non voler causare ulteriori problemi alla sua famiglia. Ender, intanto, sceglie di non rivelare a Yildiz la verità sulla relazione tra Halit e Leyla.
Nel frattempo, Zerrin mette in guardia Yildiz, insinuando il dubbio che Halit possa avere un'amante segreta. Insospettita, Yildiz decide di pedinarlo e lo sorprende proprio insieme a Leyla. La scoperta del tradimento la sconvolge profondamente: per la seconda volta lascia la casa, portando con sè Halitcan, e decide di chiedere il divorzio.
Proprio in questo momento difficile, Nadir si presenta da Yildiz con una proposta inaspettata: le offre un lavoro e le chiede di sposarlo. Sconvolta, lei rifiuta immediatamente, ma Nadir non si arrende e chiede l’aiuto di Ender, che dovrà escogitare un piano per aiutarlo a conquistarla.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.