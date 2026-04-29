"Be My Sunshine", le trame dal 4 all'8 maggio

Zeynep e Latif si preparano a celebrare le nozze. Haziran tenta di far capire a Poyraz che, nonostante quello che è successo, possono ricucire il loro rapporto, mentre intanto Melisa continua a comportarsi secondo le indicazioni di Gorkem, sotto lo sguardo stupito di Poyraz e Alper, che riconoscono il suo cambiamento.



Alla festa di matrimonio si presenta Batu e sconvolge gli equilibri appena raggiunti fra Poyraz e Haziran. Idil cerca disperatamente di attirare l'attenzione di Poyraz, ma è tutto inutile, si rende conto che non verrà mai presa in considerazione dal ragazzo che ama e decide di rinunciare a lui.



Nel frattempo, Batu non ha intenzione di lasciare l'isola e si comporta in modo estremamente gentile con tutti i cittadini, compreso Poyraz, che però non apprezza il suo comportamento e gli dice chiaramente che sospetta che lui abbia qualcosa in mente.



Haziran e Poyraz concludono la loro serata sulla spiaggia in modo totalmente inaspettato da parte di Haziran. Il giorno dopo Poyraz deve consegnare dell'olio a una coppia dell'isola e Haziran si ritrova ad accompagnarlo.



Infine, Idil, falsificando le sue analisi, si fa credere malata e cerca il conforto di Poyraz, che le garantisce il suo sostegno. Intanto, Melisa e Haziran si confidano e decidono di dichiararsi ai loro rispettivi innamorati.