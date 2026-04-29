"Be My Sunshine", le trame dal 4 all'8 maggio
Le anticipazioni di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova serie turca disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity
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Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi di "Be My Sunshine", la serie turca disponibile on demand su Mediaset Infinity con una nuova puntata ogni giorno dal lunedì al venerdì. Ecco cosa vedremo nei nuovi appuntamenti disponibili sulla piattaforma streaming nella settimana dal 4 all'8 maggio.
"Be My Sunshine", le trame dal 4 all'8 maggio
Zeynep e Latif si preparano a celebrare le nozze. Haziran tenta di far capire a Poyraz che, nonostante quello che è successo, possono ricucire il loro rapporto, mentre intanto Melisa continua a comportarsi secondo le indicazioni di Gorkem, sotto lo sguardo stupito di Poyraz e Alper, che riconoscono il suo cambiamento.
Alla festa di matrimonio si presenta Batu e sconvolge gli equilibri appena raggiunti fra Poyraz e Haziran. Idil cerca disperatamente di attirare l'attenzione di Poyraz, ma è tutto inutile, si rende conto che non verrà mai presa in considerazione dal ragazzo che ama e decide di rinunciare a lui.
Nel frattempo, Batu non ha intenzione di lasciare l'isola e si comporta in modo estremamente gentile con tutti i cittadini, compreso Poyraz, che però non apprezza il suo comportamento e gli dice chiaramente che sospetta che lui abbia qualcosa in mente.
Haziran e Poyraz concludono la loro serata sulla spiaggia in modo totalmente inaspettato da parte di Haziran. Il giorno dopo Poyraz deve consegnare dell'olio a una coppia dell'isola e Haziran si ritrova ad accompagnarlo.
Infine, Idil, falsificando le sue analisi, si fa credere malata e cerca il conforto di Poyraz, che le garantisce il suo sostegno. Intanto, Melisa e Haziran si confidano e decidono di dichiararsi ai loro rispettivi innamorati.
La trama e il cast
La serie ruota attorno al legame tra Haziran e Poyraz. Lei è una ragazza di città in tutto e per tutto, impegnata a livello professionale e perfetta per lo stile di vita frenetico di un grande centro urbano come Istanbul. Lui, invece, è proprietario di una piccola fabbrica di olio d'oliva, situata nel verde.
I due sono destinati a incontrarsi quando l'azienda per cui Haziran lavora la manda sull'isola dell'Egeo a trattare il terreno del nuovo resort, proprio quello su cui si trova l'attività di Poyraz.
Haziran, la protagonista femminile di "Be My Sunshine" è interpretata dall'attrice Ayca Aysin Turan. Nel ruolo di Poyraz troviamo invece Alp Navruz, attore e modello nato a Istanbul nel 1990.
Selma, la zia di Haziran ha il volto di Nihan Buyukagac, conosciuta anche in Italia per il ruolo di Adalet Soyozlu nella serie "Brave and Beautiful" con Kivanc Tatlitug. La figlia di Selma, Nehir, è interpretata da Eylul Ersoz, mentre la migliore amica di Haziran, Biricik, ha il volto dell'attrice turca Ozge Demirtel.
Già nota al pubblico italiano per il personaggio di Divit nella serie "DayDreamer - Le ali del sogno" e la madre di Devin in "The Family", l'attrice Ipek Tenolcay è la mamma di Haziran, Zeynep.
Nel cast troviamo anche Rami Narin e Beril Pozam, che interpretano rispettivamente Alper, il migliore amico di Poyraz,e Idil, ragazza da sempre innamorata del protagonista.